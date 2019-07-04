Обвиняемый в хищении экс-чиновник Ростехнадзора переведен под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который ранее признался в особо крупном мошенничестве, вернул похищенные средства, но находился под стражей, переведен под домашний арест. Об этом ТАСС в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Следствие ходатайствовало о продлении Слабикову срока содержания под стражей, но в этом было отказано.

Вторым фигурантом по делу о хищении проходит дочь экс-чиновника Елена Слабикова, которая также признала вину и находится под домашним арестом.

Арестам Слабиковых предшествовали обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций. Правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу Слабикова, а его дочь, считают следователи, помогала отцу в хищениях, состояв в организованной группе. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.