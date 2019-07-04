Площадь лесных пожаров в России превысила 133 тыс. га

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лесные пожарные в регионах России тушат 227 возгораний на общей площади более 133 тыс. га, самые интенсивные пожары отмечены в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 05.07.2019 г. на территории Российской Федерации действовало 227 лесных пожаров на площади 133049 га", - говорится в сообщении.

Возгорания зарегистрированы в 13 регионах. В Красноярском крае горит более 106 тыс. га земель, в Иркутской области - более 18 тыс. га, в Забайкальском крае - более 6 тыс. га. В остальных регионах площади пожаров - от 3 до 700 га. В Иркутской области горят также земли охраняемых природных территорий, огонь распространился на 29 га.

На тушении лесных пожаров сейчас работают 3 тыс. 297 человек, 532 единицы техники. На авиамониторинге - 61 воздушное судно, на тушении - 36 воздушных судов.

Режим ЧС из-за пожаров в лесах действует на всей территории Красноярского края, в районах Рязанской области, Забайкальского края, Иркутской области и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 45 регионах РФ.