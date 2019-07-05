На Камчатке возбудили дело после аварии с автобусом, сбившим людей на тротуаре

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после наезда автобуса на людей на тротуаре в Петропавловске-Камчатском, где погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали, сообщило в пятницу управление СК по Камчатскому краю.

Авария произошла в четверг. Водитель автобуса находится в больнице, освидетельствование показало, что он был трезв. Одного из пострадавших пешеходов отправили на амбулаторное лечение, двое остаются в больницах.

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 51-летний водитель маршрутного автобуса, предположительно, потерял сознание за рулем от наступившего гипертонического криза, в результате чего выехал на тротуар и, двигаясь без остановок не менее 60 м, совершил наезд на четырех пешеходов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.