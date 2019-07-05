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Движение по Союзному проспекту в Москве осложнено из-за ДТП

Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по Союзному проспекту на востоке Москвы осложнено из-за ДТП с участием автобуса и легковушки. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автоавария произошла по адресу: Союзный проспект, 14/9. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП осложнено движение по Союзному проспекту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента пострадал как минимум один человек, это пассажирка автобуса.

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