В Новгородской области возбудили дело в отношении начальника областного УГИБДД

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Следственные органы на основе материалов новгородского УФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника областного управления ГИБДД. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщило в пятницу управление СК РФ по Новгородской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области на основании материалов, представленных из УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Новгородской области, подозреваемого в получении взятки в крупном размере", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По версии следствия, сотрудник полиции получил от гендиректора компании, связанной с грузовым транспортом, взятку в размере 300 тыс. рублей и бутылку коньяка стоимостью почти 4 тыс. рублей.

"Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном СКР, в отношении подозреваемого идут следственные действия, вопрос о мере пресечения пока не решили. В региональном УМВД в отношении подозреваемого началась служебная проверка. Если вину докажут, то его уволят из органов внутренних дел.