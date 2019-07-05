Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы ФСИН Коршунов отказался в суде от адвокатов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов, обвиняемый в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей, отказался от своих четырех адвокатов. Об этом он заявил в пятницу в Гагаринском суде Москвы на стадии судебного следствия.

"Заявляю ходатайство об отказе от своих защитников в связи с принципиальными разногласиями в осуществлении позиции защиты, а также по ряду важных обстоятельств дела. Отказ не связан с материальными вопросами", - сказал подсудимый. Судья удовлетворил просьбу Коршунова.

Таким образом, в судебном процессе над Коршуновым и другим фигурантом дела - бывшим директором ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталием Морусовым - объявлен перерыв для поиска новых защитников и их ознакомления с материалами уголовного дела. "Ходатайство составлено мотивированно, освободить вышеперечисленных адвокатов от дальнейшего участия", - уточнил судья.

Если до 11 июля Коршунов не сможет найти новых адвокатов по соглашению, то суд примет решение о назначении подсудимому государственных защитников.

В чем обвиняется

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки.

По данным следствия, Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделенных в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. В действительности же обувь изготовлялась из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов на оборудовании "ДАЦЕ Групп", которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. По указанию Коршунова к изготовлению обуви были привлечены заключенные.

Сотрудников ФСИН обвиняемый убедил, что производство будет вестись ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России. По поручению Коршунова начальникам территориальных органов ФСИН были направлены письма с требованием заключить госконтракты на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с данным ФГУП, которым руководил его соучастник Виталий Морусов, подписавший контракт, не намереваясь его исполнять. Сотрудники ФСИН перечислили ФГУП 263 млн рублей, которые Морусов впоследствии под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну компаниями договорам перечислил на счета этих фирм, после чего денежные средства были похищены.

Потерпевшая сторона в лице ФСИН России заявила в Гагаринском суде иск к обвиняемым на сумму причиненного ими ущерба.

Ранее в ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском суде в особом порядке осенью прошлого года. Арутюнян был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.