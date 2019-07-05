Источник сообщил о прекращении дела в отношении главы торговой компании Александра Есина

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении руководителя ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Есина, который являлся ранее фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Есина. Само дело переквалифицировано на менее тяжкий состав - с мошенничества (159 УК РФ) на незаконное получение банковского кредита (176 УК РФ) и направлено для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее наложенный арест на имущество Есина и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был снят.

9 октября 2017 года Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал Есина. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, объявленный в розыск Есин был задержан при попытке выехать в Белоруссию на автомобиле, в салоне которого было обнаружено более $1 млн. 30 октября Мосгорсуд удовлетворил частично апелляционную жалобу на арест Есина и отправил ее на новое рассмотрение в ином составе в Таганский суд, который позднее отпустил бизнесмена под домашний арест.

Под домашний арест был также помещен другой фигурант уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО "Промсвязьбанк" - бывший генеральный директор ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александр Ратников. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Есину и Ратникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили ТАСС в Лефортовском суде, рассмотрение уголовного дела по существу в отношении Ратникова назначено на 12 июля в 14:00 мск.

По данным следствия, в 2013 году Есин и Ратников путем обмана сотрудников ОАО "Промсвязьбанк" заключили 12 кредитных договоров с банком на сумму более 515 млн рублей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, "согласно преступному плану, часть полученных денег была переведена на расчетные счета подконтрольных фиктивных компаний, а остальная часть кредитных денежных средств в целях сокрытия преступной деятельности использовалась для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед ОАО "Промсвязьбанк". Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, ущерб, причиненный банку, составляет около 5 млрд рублей.