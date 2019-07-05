Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Столкновение пассажирской "Газели" и легкового автомобиля Citroen в Каменском районе Воронежской области стало причиной гибели одного человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила ТАСС представитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Столкновение автомобиля "Газель и Citroen. Один пассажир в Citroen скончался, еще двое пострадали, в "Газели" пострадали водитель и пассажир", - сказала Куликова.

По ее словам, ДТП произошло около 16:00 мск на 157-м км трассы Воронеж - Луганск у поселка Каменка.