Bloomberg: двое россиян арестованы в Ливии

ТАСС, 5 июля. Сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ, с таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы. Причина ареста, пишет агентство, - "вмешательство в предстоящие выборы" в этой стране.

Bloomberg отмечает, что соответствующий ордер был выдан прокуратурой Ливии 3 июля. Однако при этом агентство со ссылкой на представителя местных властей сообщает, что россияне находятся под арестом с мая этого года.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, в ходе боев, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибли около 1000 человек.

В настоящее время проведения каких-либо выборов в Ливии не запланировано. Проведение всеобщих выборов было предусмотрено "Ливийским политическим соглашением", подписанным ливийскими политиками по итогам форума, прошедшего под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата). Однако это соглашение не было реализовано.

Глава ПНС Сарадж в июне этого года выступил с инициативой о проведении общенационального форума с участием представителей всех политических сил страны при координации с ООН для согласование дорожной карты и создание основы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года. Однако эта инициатива также не была реализована.