Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены

На борту судна находились 43 человека. Двое из них погибли. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что еще четырех человек ищут.

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"Все спасены, их осмотрели медики, от госпитализации они отказались", - сказали в пресс-службе.

В частности, спасатели подняли из воды 37 человек. Очевидцы происшествия говорили, что еще нескольких человек доставили на берег оказавшимися рядом плавсредствами.

Как заявил ТАСС участвовавший в спасении пострадавших директор близлежащего пляжа Андрей Андреев, на судне должны были размещаться не более 12 человек.

"По данным ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам - прим. ТАСС), не более 12 человек может быть на борту такого "теплохода", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, владелец судна задержан. Капитана судна планируется объявить в розыск.