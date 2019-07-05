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ЧП с прогулочным судном в Черном море

Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены

По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, люди отказались от госпитализации

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Туапсинского района.

На борту судна находились 43 человека. Двое из них погибли. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что еще четырех человек ищут.

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"Все спасены, их осмотрели медики, от госпитализации они отказались", - сказали в пресс-службе.

В частности, спасатели подняли из воды 37 человек. Очевидцы происшествия говорили, что еще нескольких человек доставили на берег оказавшимися рядом плавсредствами.

Как заявил ТАСС участвовавший в спасении пострадавших директор близлежащего пляжа Андрей Андреев, на судне должны были размещаться не более 12 человек.

"По данным ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам - прим. ТАСС), не более 12 человек может быть на борту такого "теплохода", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, владелец судна задержан. Капитана судна планируется объявить в розыск.

Теги
РоссияКраснодарский крайЧП с прогулочным судном в Черном море
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