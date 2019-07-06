В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9

ТАСС, 6 июля. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге Калифорнии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.
Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население - около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Население Риджкреста составляет около 28 тыс. человек.
WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV— BNO News (@BNONews) July 6, 2019
Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков. "Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.