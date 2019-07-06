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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В некоторых домах образовались трещины, подпорные стены оказались разрушены
Описание
© AP Photo/Matt Hartman

ТАСС, 6 июля. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге Калифорнии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население - около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Население Риджкреста составляет около 28 тыс. человек.

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков. "Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

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