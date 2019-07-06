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Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы

Еще один пострадал

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Автоавария с участием четырех машин, в том числе машины такси, произошла в Москве, в результате погибли два человека, один получил травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Комдива Орлова. "Столкнулись машины MAN, Opel, Mazda и такси Hyundai. Погибшие зажаты в Mazda, их двое. Еще один человек пострадал, он в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.

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