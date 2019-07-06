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Из НИИ на Ленинском проспекте в Москве украли 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о краже

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл 3 млн рублей из одного из научно-исследовательских институтов на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Накануне вечером в полицию обратился мужчина 1979 года рождения, старший научный сотрудник НИИ, и заявил о краже денег по адресу: Ленинский проспект, д. 49. Полицейские установили, что неизвестный, взломав входную дверь, проник в кабинет института, отжал замок, вскрыл сейф, украл оттуда 3 млн рублей и скрылся", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

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