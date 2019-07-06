В результате взрыва в одной из воинских частей ВС Азербайджана погибли два человека

БАКУ, 6 июля. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли, один был ранен в результате взрыва в субботу противотанковой мины в одной из воинских частей ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

"В результате взрыва погибли прапорщик Амиддин Агаларов и старший сержант Самир Салахов, ранен прапорщик Нурлан Мамедов", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боеприпас выпал из рук военнослужащего, в результате чего произошел взрыв.

"По факту ведется расследование", - отмечается в информации пресс-службы.