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Обновлено 

В результате взрыва в одной из воинских частей ВС Азербайджана погибли два человека

Пострадал один человек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС. архив

БАКУ, 6 июля. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли, один был ранен в результате взрыва в субботу противотанковой мины в одной из воинских частей ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

"В результате взрыва погибли прапорщик Амиддин Агаларов и старший сержант Самир Салахов, ранен прапорщик Нурлан Мамедов", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боеприпас выпал из рук военнослужащего, в результате чего произошел взрыв.

"По факту ведется расследование", - отмечается в информации пресс-службы.

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