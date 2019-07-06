Перевернувшийся на Кубани катер принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставрополья

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Катер "Атолл", перевернувшийся у берегов Кубани в Черном море, принадлежит ставропольскому индивидуальному предпринимателю, капитан суда - житель Краснодарского края, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах края.

"Собственник прогулочного судна "Атолл" - ИП Гончаров С. Г., который проживает в Ставропольском крае. Cудном управлял гражданин Валерий Веренчук, он - житель Краснодарского края", - сообщил собеседник.

Как сообщил ТАСС директор муниципального пляжа "Джубга" Андрей Андреев, зона проката водной техники на пляже, откуда отправлялся перевернувшийся катер, находится в аренде у предпринимателя.

"Зона проката находится в аренде у индивидуального предпринимателя сроком на 25 лет. Сейчас там ничего не работает. Пляжная территория к ней не относится, пляж работает в обычном режиме", - сказал Андреев.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз, на борту было не менее 55 пассажиров при вместимости 12 человек. В результате ЧП два человека погибли, спасенные не нуждаются в госпитализации.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверку проводит Южная транспортная прокуратура. Владелец и капитан прогулочного катера задержаны, проводятся следственные действия.