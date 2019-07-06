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Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде

За медпомощью обратились пять человек

ТАСС, 6 июля. Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла около 17:05 мск на улице Коминтерна, на остановке водитель маршрутного транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автобусом.

"На месте ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Все осмотрены и отпущены", - говорится в сообщении.

Сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

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РоссияНижегородская область
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