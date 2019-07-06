Ликвидирован пожар, начавшийся после взрыва бензовоза в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в результате взрыва бензовоза в Свердловской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МЧС.

"В Свердловской области пожарные ликвидировали последствия ДТП на 44-м км автодороги Карпинск - Кытлым с участием бензовоза. По предварительной информации, произошел съезд автомобиля с дороги, опрокидывание с последующей разгерметизацией и возгоранием топлива. Площадь пожара составила 10 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых сообщалось, что на цистерне бензовоза находились семь туристов, трое из них погибли.