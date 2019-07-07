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NYT: в США задержали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

Бизнесмен предстанет перед судом 8 июля, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нью-Йорка арестовали в субботу американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила электронная версия газеты The New York Times.

Как отмечает издание, Эпштейн предстанет перед судом в понедельник. Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Эпштейн был арестован после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Газета отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Агентство Associated Press сообщило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годах. Эпштейна обвиняли тогда в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев.

Теги
СШАТрамп, ДональдКлинтон, Билл
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