Десять туристов находились на бензовозе во время взрыва на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Десять туристов находились на бензовозе, который взорвался в воскресенье ночью на севере Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительной информации, двое туристов подошли к водителю автоцистерны с просьбой довести их до автодороги. Когда они двигались по промышленной дороге с Иовского плато (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги Карпинск - Кытлым, их остановили еще восемь туристов", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц" УК РФ.

"Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем он не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

ЧП произошло на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга). По данным властей городского округа Краснотурьинск, в результате ЧП четыре человека погибли, еще минимум семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в состоянии алкогольного опьянения.