Украинский автобус попал в ДТП в Польше

ВАРШАВА, 7 июля. /ТАСС/. Автобус из Украины попал в крупную аварию на трассе в Опольском воеводстве Польши. Как сообщила в воскресенье местная полиция, в результате ДТП пострадали 11 человек.

"Автобус с украинскими регистрационными номерами въехал в глубокий ров и врезался в насыпь. После приезда на место происшествия полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся уже свалившись в ров во время столкновения", - сообщил журналистам дежурный офицер полиции города Бжег Кшиштоф Барабаш.

По его словам, в автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. После аварии 11 человек, включая двоих детей 7 и 11 лет, доставлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает. В спасательной операции принимали участие вертолеты.