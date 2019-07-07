Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Состояние девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым, позитивных прогнозов пока нет. Об этом в воскресенье сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

4 июля семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее выявили также старые переломы ребер и травму позвоночника.

В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. Женщину задержали. Следственные органы возбудили уголовное дело.

"У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей, в больнице", - поделилась своими переживаниями Кузнецова, которая общалась с докторами ребенка. По ее словам ситуация сейчас сложная, "и скорее всего придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет". "Но нужно бороться дальше", - подчеркнула Кузнецова.

Врачи спасли левую руку ребенка. Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион. По словам Чахкиевой, тетя девочки свою вину не признала. Установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.