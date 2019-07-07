В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области. Об этом сообщила в Тelegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Погибли на месте пятеро. Это трое малолетних детей и двое взрослых. В автомобиле находились 10 человек", - отметила представитель МВД.

Авария произошла неподалеку от города Белоозерск. Предварительно известно, что водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Первоначально была информация о том, что на месте погибли четверо - девочка четырех лет и девятилетний мальчик, а также мужчина и женщина. Позднее было найдено тело девятилетней девочки. Как стало известно правоохранителям, 31-летний водитель, управлявший автомобилем, был нетрезв. В 2009 году он был лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение.