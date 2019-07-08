Пострадавшие в ДТП с бензовозом на Урале не были зарегистрированы как туристы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с бензовозом в Свердловской области, которое произошло ночью 7 июля, не были зарегистрированы как туристы. Об этом ТАСС сообщил глава Северного управленческого округа региона Евгений Преин.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в ДТП могли быть участниками или зрителями марафона на горе Конжак в городе Краснотурьинске (Свердловская область), который состоялся 6 июля.

"Если ты поднимаешься - зарегистрируйся как ты пойдешь, где ты пойдешь. А эти не были зарегистрированы", - сказал Преин.

Бензовоз взорвался в результате ДТП на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга). В результате ЧП погибли четверо, а по данным областного УМВД - трое, еще минимум семь пострадали. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.