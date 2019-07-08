Мужчину с муляжами гранат задержали у турникетов на станции "Молодежная" в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека с двумя муляжами гранат в рюкзаке у турникетов на станции метро "Молодежная" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне. Молодой человек прошел через металлодетектор на станцию "Молодежная", который подал сигнал об опасном предмете у него в рюкзаке. Оказалось, что внутри рюкзака находятся две муляжа гранат. После этого пассажир пояснил, что занимается реконструкцией событий Великой Отечественной войны, приехал в Москву из Тверской области, а муляжи никакой опасности не представляют", - сказал собеседник агентства.

С молодого человека были взяты письменные объяснения, после чего его отпустили.