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Мужчину с муляжами гранат задержали у турникетов на станции "Молодежная" в Москве

По словам задержанного, он занимается реконструкцией событий Великой Отечественной войны, а муляжи опасности не представляют

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека с двумя муляжами гранат в рюкзаке у турникетов на станции метро "Молодежная" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне. Молодой человек прошел через металлодетектор на станцию "Молодежная", который подал сигнал об опасном предмете у него в рюкзаке. Оказалось, что внутри рюкзака находятся две муляжа гранат. После этого пассажир пояснил, что занимается реконструкцией событий Великой Отечественной войны, приехал в Москву из Тверской области, а муляжи никакой опасности не представляют", - сказал собеседник агентства.

С молодого человека были взяты письменные объяснения, после чего его отпустили.

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