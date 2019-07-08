СМИ: из Елисейского дворца похитили несколько произведений искусства

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Французская полиция начала расследование пропажи нескольких произведений искусства из главной резиденции президента Франции - Елисейского дворца. Об этом сообщила в понедельник государственная радиостанция France Info.

Согласно ее сведениям, расследование ведет с июня парижская бригада по борьбе с бандитизмом. Жалоба была подана Национальным центром изящных искусств. Его эксперты выявили пропажу семи произведений - статуэток из дерева и терракоты, а также одного бронзового бюста. Общая их стоимость исчисляется несколькими тысячами евро.

По данным радиостанции, пропажа статуэток была обнаружена при переписи произведений искусства, проведенной в Елисейском дворце в период с ноября 2012 по январь 2013 года. Статуэтки и бюст, как и целый ряд других произведений, были предоставлены дворцу в период с 1879 по 1984 годы государственным Управлением мебели, созданным французскими королями еще в 14 веке. Поиски статуэток, проведенные в Елисейском дворце, располагающим многочисленными подземными помещениями, не дали результата.

Тысячи случаев

Как напоминает в этой связи газета Le Parisien, во Франции насчитывается множество случаев пропажи ценных произведений искусства, которые Управление мебели, согласно существующим правилам, предоставляет различным государственным инстанциям - вплоть до городских мэрий. Таких пропаж, по данным специальной контрольной комиссии, созданной по указанию Счетной палаты в 1997 году, насчитывается 50 тыс. Причем похищали их даже из таких тщательно охраняемых объектов, как Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра), Национальное собрание (нижняя палата парламента) и заграничные посольства Франции.

В самом Елисейском дворце утеряно более 1 тыс. произведений. Одно из них, большая бронзовая люстра, пропавшая еще 25 лет назад, была недавно обнаружена в одном из подсобных помещений дворца. Как выяснилось, ее по ошибке положили на хранение не в то помещение, где ей положено было находиться.

В последние годы контрольная комиссия рекомендовала резиденции французского президента подать 87 жалоб о хищении произведений искусства. Со своей стороны Матиньонский дворец уже направил в полицию и следственные органы в период с 2015 года около шести десятков жалоб. К концу 2018 года общее число таких заявлений составило 2 300, причем еще 900 могут быть поданы в ближайшие месяцы.

Среди пропаж - находившийся в Матиньонском дворце дорогостоящий круглый столик работы французского современного дизайнера и архитектора Жан-Мишеля Вильмотта. Из министерства жилищно-коммунального хозяйства пропала позолоченная скульптура "Венера и Амур". У строго охраняемого Министерства юстиции была украдена картина известного французского художника Жюля Дюпре, одного из основателей барбизонской школы живописи.

Наказание воров

По делам о хищениях из резиденций принадлежащих государству произведений искусства во Франции уже были осуждены несколько высокопоставленных служащих. Среди них - префект департамента Лозер (юг страны), похитившая из предоставленной ей резиденции кресла эпохи Людовика Шестнадцатого и стулья времен Наполеона Третьего, а также дорогостоящее постельное белье и скатерти.

На два года тюрьмы, пять лет лишения ряда гражданских прав и к штрафу в €150 тыс. был приговорен бывший субпрефект южного департамента Верхняя Луара. Он подменил копией дорогостоящую картину "Георгины" художницы российского происхождения Натальи Гончаровой (1881-1962). Это выяснилось, когда произведение забрали на одну из выставок. Картина была продана похитителем через интернет всего за €12 тыс. В 2012 году на аукционе Sotheby's в Лондоне торги по ней достигли £103 250 (около €117 тыс.).