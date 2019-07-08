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В Великом Новгороде возбудили дело в отношении мужчины, избившего двухлетнего ребенка

Ребенок находится в больнице

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он избил ребенка, сообщили в управлении СК РФ по Новгородской области.

"В отношении мужчины, избившего мальчика, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый заключен под стражу. Следственные органы также дадут правовую оценку работе службы опеки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 5 июля мужчина 1976 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов в Великом Новгороде избил ребенка 2017 года рождения. Как пояснили ТАСС в региональном управлении СК, полицию вызвал сосед. Он услышал, что в одной из комнат общежития на ребенка кричит мужчина.

На данный мальчик находится в больнице. В пресс-службе регионального минздрава ТАСС уточнили, что состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. "Сегодня ребенка переведут из реанимации в отделение неврологии", - пояснили в пресс-службе.

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