Томские спасатели реанимировали кота после пожара

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС при помощи дыхательной маски реанимировали кота, который надышался дымом при пожаре в жилом доме в центре Томска. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, сигнал о пожаре в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме поступил в 10:22 (6:22 мск).

"На момент прибытия первого подразделения из трехкомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым. Со слов соседей, хозяева квартиры уехали за город, а внутри могут находиться газовые баллоны, кот и собака. В сильно задымленном помещении пожарные отыскали кота и собаку, а затем эвакуировали и газовый баллон. Около 10 минут спасатели проводили реанимацию кота, сейчас угрозы для жизни животного нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, кота спасали при помощи дыхательной маски, которую надевают при эвакуации людей из задымленных квартир.

Отмечается, что в результате пожара выгорела только ванная комната. Пожар удалось ликвидировать в 10:47.