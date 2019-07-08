{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Томские спасатели реанимировали кота после пожара

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сейчас угрозы для жизни животного нет

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС при помощи дыхательной маски реанимировали кота, который надышался дымом при пожаре в жилом доме в центре Томска. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, сигнал о пожаре в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме поступил в 10:22 (6:22 мск).

"На момент прибытия первого подразделения из трехкомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым. Со слов соседей, хозяева квартиры уехали за город, а внутри могут находиться газовые баллоны, кот и собака. В сильно задымленном помещении пожарные отыскали кота и собаку, а затем эвакуировали и газовый баллон. Около 10 минут спасатели проводили реанимацию кота, сейчас угрозы для жизни животного нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, кота спасали при помощи дыхательной маски, которую надевают при эвакуации людей из задымленных квартир.

Отмечается, что в результате пожара выгорела только ванная комната. Пожар удалось ликвидировать в 10:47.

Теги
РоссияТомская область
Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
Песков: пожар на аппарате ВМФ не связан с угрозами судоходству или с атомной установкой
Что касается реактора, "там никаких проблем нет", отметил пресс-секретарь президента
Читать полностью