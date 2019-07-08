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В Москве от полученных травм умер мотоциклист, столкнувшийся с машиной такси

Ранее некоторые СМИ сообщили, что погибшим оказался сын бизнесмена Владимира Маругова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мотоциклист, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, умер от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Мужчина скончался от полученных травм в результате столкновения с автомобилем такси, данная информация была получена из медицинского учреждения", - сказал собеседник агентства, отметив, что полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее в полиции сообщали, что в районе дома № 46 по Фрунзенской набережной произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилей Hyundai, в результате которого пострадали два человека. Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, при столкновении оба транспортных средства загорелись.

Ранее некоторые СМИ сообщил о том, что погибшим оказался сын бизнесмена Владимира Маругова.

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