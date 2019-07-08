{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержан подозреваемый в телефонном терроризме

В полиции рассказали, что мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил об угрозе взрыва в доме в Балашихе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковной Балашихе подозреваемого в телефонном терроризме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в заведомо ложном сообщении по телефону", - сообщили в полиции.

По данным главка, мужчина позвонил в экстренную службу "112" и сообщил об угрозе взрыва в многоквартирном доме на проспекте Героев в Балашихе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. 

Теги
Россия
Суд отменил решение суда первой инстанции и отправил бизнесмена Худояна под арест
Читать полностью