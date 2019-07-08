Экс-сотрудника Росгвардии подозревают в торговле травматикой в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело против бывшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в Калининградской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий и незаконных продажах сданного на утилизацию травматического оружия, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы по Советскому городскому округу, Неманскому, Славскому, Черняховскому, Краснознаменскому, Гусевскому, Озерскому, Нестеровскому и Черняховскому районам регионального управления Росгвардии возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ РФ по Калининградской области.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в городе Советске подозреваемый, в должностные обязанности которого входил контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, за 10 тысяч рублей продал одному из граждан травматический пистолет, ранее сданный ему на утилизацию. Вместе с оружием он передал покупателю лицензию на приобретение травматического оружия и разрешительные документы на его хранение и ношение.

Следователи считают, что летом и осенью 2015 года, а также в январе 2016 года, подозреваемый таким же образом продал еще три травматических пистолета, получив за них в общей сумме 25 тыс. рублей. Подозреваемый свою вину в совершенных преступлениях не признает.