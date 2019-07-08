Здание музея издателя Сытина в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании музея книгоиздателя Ивана Сытина на Тверской улице, в котором также расположены мини-отель и ресторан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании, расположенном по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 2. Там находятся музей, ресторан, мини-отель и другие организации. Сейчас экстренные службы проверяют информацию о минировании", - сказал собеседник агентства.

Книгоиздатель Иван Сытин жил в этом доме в 1828-1834 годах. Кроме того, в середине XX века в этом доме жил шансонье Александр Вертинский.