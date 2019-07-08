В Петербурге задержан хулиган за порчу имущества Арктического и антарктического НИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии ранним утром задержали нетрезвого мужчину, который разбил стекла Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Василеостровском районе Петербурга. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Ущерб от хулиганских действий задержанного в НИИ оценили как серьезный.

"Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержал 27-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии, который разбил стекла входных дверей в научно-исследовательском учреждении", - сказали в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел ранним утром 8 июля на улице Беринга, 38. Нетрезвый мужчина разбил стекла входа в НИИ, кинув в институт мусорную урну, после чего сотрудник института вызвал на место правоохранителей.

"Это фактически будет замена полностью всей входной группы, судя по всему, повело всю конструкцию. Сейчас вызвали группу оценщиков, они скажут нам [точную сумму ущерба]. Самое главное, что хулиган не проник внутрь и никто из сотрудников, которые дежурили, не пострадал", - прокомментировал ТАСС инцидент директор ААНИИ Александр Макаров.

Задержанный передан сотрудникам полиции.