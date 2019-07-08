Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Суд города Карпинска (Свердловская область) избрал меру пресечения для водителя бензовоза, который взорвался в воскресенье ночью на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением судьи водитель арестован до 7 сентября", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения"

ЧП произошло на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга). По данным властей городского округа Краснотурьинск, в результате четыре человека погибли, еще минимум семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) - добавлены подробности