Число без вести пропавших в зоне паводка в Иркутской области увеличилось до девяти

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до девяти человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее без вести пропавшими числились восемь человек. "Во взаимодействии с ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что по состоянию на 20:00 (15:00 мск) 8 июля обнаружены погибшими 23 человека. Числятся без вести пропавшими девять", - сказали в пресс-службе.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека.