Кузнецова назвала ЧП с мальчиком в Ярославской области следствием несовершенства законов

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация с пятилетним мальчиком в селе Юрьевском Мышкинского района Ярославской области, проживавшим в опекунской семье, который был обнаружен привязанным к столбу, стала следствием несовершенства законодательства в сфере семейной политики. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Всероссийском совещании детских омбудсменов "Безопасность детства. Лето-2019. Первые итоги" в Ярославле.

"Я уверена, что в Ярославской области сегодня многие ждут возможности принять в семью ребенка, но, к сожалению, мы сталкиваемся с трагическими случаями. Институт органов опеки и попечительства должен развиваться в конструктивном направлении, те предложения, которые мы давали по реформированию органов опеки, к сожалению, до сих пор стоят на месте. <…> Эти трагедии - следствие несовершенства законодательства, а также иных шагов в сфере семейной политики, которые имеют место быть", - сказал Кузнецова.

По ее словам, аппарат детского омбудсмена готов предоставить большой перечень предложений по реформированию органов опеки и попечительства. "Необходим жесткий контроль за тем, каким образом осуществляется воспитательная работа в приемных семьях. Контроль должен идти параллельно с помощью - если не справляется семья, то нужно делать выводы, помогать или решать иным образом вопрос", - добавила Кузнецова.

Ранее в УМВД по региону ТАСС сообщали, что мальчик был привязан за шею к столбу. Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли 5 июля к многодетной семье в селе Юрьевском, где во дворе обнаружили ребенка. Он был направлен в больницу на обследование. Полиция в понедельник возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Как сообщала Кузнецова, мальчика привязали старшие дети из опекунской многодетной семьи. В настоящий момент дети из данной семьи помещены в детдом.

По данным полиции, многодетная семья приехала из Московской области около года назад, считается благополучной. По свидетельству уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, семья опекунов прибыла в регион временно.