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Более 54 тыс. жителей Вязьмы остались без воды из-за аварии на трубопроводе

О предполагаемом времени устранения аварии пока не сообщается

ТАСС, 8 июля. Свыше 4,3 тыс. домов в Вязьме Смоленской области, в которых проживают более 54,7 тыс. человек, остались без холодного водоснабжения днем в понедельник в результате прорыва трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС на официальном сайте.

"Причина отключения - авария на водопроводе диаметром 400 мм в районе улицы Полины Осипенко. В зоне отключения находятся 4390 жилых дома различной этажности с населением 54750 человек, 15 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, аварийные бригады приступили к ремонтным работам на поврежденном участке трубопровода. В микрорайонах городах организован подвоз воды по заявкам жителей.

О предполагаемом времени устранения коммунальной аварии пока не сообщается.

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