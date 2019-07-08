Признавший вину участник "Нового величия" отказался от своих показаний

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.

"Сегодня в ходе допроса в Люблинском суде Москвы осужденный ранее Ребровский отказался от всех своих показаний. По его словам, следствие угрожало возбудить в отношении него дело по ст. 205 УК РФ ("Терроризм"), если он не даст нужные показания. Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали", - рассказал защитник.

В свою очередь другой адвокат Светлана Сидоркина подтвердила ТАСС данную информацию, отметив, что причиной отказа от данных ранее Ребровским показаний послужило то, что "следствие не соблюло условий джентльменского соглашения с ним".

Сам Ребровский в беседе с корреспондентом ТАСС в день оглашения приговора сообщил, что предупреждал всех участников о противозаконной деятельности организации, решение о заключении досудебного соглашения со следствием он принял в связи с тем, что никому (из других участников группы) не верит.

"Я им всем говорил: "Что вы творите, это же самый натуральный экстремизм", - сказал осужденный, комментируя переписку участников в чате "Нового величия" до задержания.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, участники группы намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Фигурантами дела являются Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов (находятся под домашним арестом). В марте этого года фигуранты дела Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину, были приговорены к 2 годам лишения свободы условно и 2,5 года колонии соответственно.