Выброшенный из окна телевизор убил молодую петербурженку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 30-летней жительницы Петербурга, на голову которой упал телевизор, сообщила в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 5 июля на проспекте Солидарности. В следственном управлении отметили, что телевизор был устаревшей модели с электронно-лучевым кинескопом. Полиция установила, что прибор упал с высоты 9-го этажа, его выбросил мужчина, который в этот момент находился в квартире.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, отметили в управлении СК РФ.