{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росздравнадзор проверит больницу в Красноярске, где умер пациент после укуса клеща

По сообщениям СМИ, мужчину не обеспечили необходимым лекарством, которого не оказалось ни в больнице, ни в регионе

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверку в красноярской больнице, где умер мужчина после укуса клеща. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее местный телеканал ТВК сообщил, что в одной из больниц умер мужчина после укуса клеща. По словам дочери мужчины, он умер от того, что врачи не обеспечили его лекарством - "Рибонуклеазом", которого не оказалось в наличии ни в больнице, ни в регионе.

"Росздравнадзор проведет проверку в Красноярске, где, по сообщениям СМИ, мужчину не обеспечили своевременно необходимым лекарством после укуса энцефалитного клеща", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияКрасноярский край
На Кубани в результате обрушения стены дома погиб ребенок
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью