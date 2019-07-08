Росздравнадзор проверит больницу в Красноярске, где умер пациент после укуса клеща

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверку в красноярской больнице, где умер мужчина после укуса клеща. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее местный телеканал ТВК сообщил, что в одной из больниц умер мужчина после укуса клеща. По словам дочери мужчины, он умер от того, что врачи не обеспечили его лекарством - "Рибонуклеазом", которого не оказалось в наличии ни в больнице, ни в регионе.

"Росздравнадзор проведет проверку в Красноярске, где, по сообщениям СМИ, мужчину не обеспечили своевременно необходимым лекарством после укуса энцефалитного клеща", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.