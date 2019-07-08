На Кубани в результате обрушения стены дома погиб ребенок

ТАСС, 8 июля. Двенадцатилетний мальчик погиб в Апшеронском районе Кубани при обрушении стены полуразрушенного домовладения, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что инцидент произошел вечером 7 июля, когда 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находились на своем земельном участке на улице Лесозаводской.

"По версии следствия, в тот момент, когда отец занимался спилом веток деревьев, мальчик находился у одной из стен полуразрушенного домовладения, разбором которого мужчина занимался накануне. В это время стена дома обрушилась, в результате чего ребенок погиб на месте от полученных повреждений. Мужчина вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой по приезде констатировали смерть потерпевшего. Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.