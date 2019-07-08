Суд в Калининграде приостановил на 60 суток работу суши-бара, где отравились 13 человек

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда в понедельник приостановил на 60 суток работу суши-бара "Якитория", где отравились 13 человек, сообщается на сайте суда.

В период с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория". 11 человек госпитализировали в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение. По результатам проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследования определено, что возбудителем является сальмонеллезная инфекция. Ее носители были выявлены среди персонала заведения, в том числе непосредственно осуществляющего приготовление пищи.

"Суд установил, что при осуществлении деятельности ООО "Авион" (ему принадлежит суши-бар "Якитория") нарушило закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также более 30 пунктов санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению пищевых продуктов. Постановлением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в суши-баре "Якитория" сроком на 60 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебное решение подлежит немедленному исполнению.

По оценкам руководства управления Роспотребнадзора по Калининградской области, заведением было допущено использование для приготовления блюд продовольственного сырья, не соответствующего требованиям о безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям. В пробах отобранной готовой и сырой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы (сальмонелла). В суши-баре также не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам производства, соблюдению личной гигиены работников.