Мужчина упал с Парящего моста в "Зарядье"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный молодой человек упал с Парящего моста в парке "Зарядье" на проезжую часть. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба парка.

Как отмечается в сообщении, он упал на капот автомобиля. Через несколько минут после происшествия на место прибыла бригада скорой медицинской помощи, и пострадавший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Его состояние врачи предварительно оценивают как стабильно тяжелое.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.