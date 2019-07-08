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Мужчина упал с Парящего моста в "Зарядье"

Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный молодой человек упал с Парящего моста в парке "Зарядье" на проезжую часть. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба парка.

Как отмечается в сообщении, он упал на капот автомобиля. Через несколько минут после происшествия на место прибыла бригада скорой медицинской помощи, и пострадавший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Его состояние врачи предварительно оценивают как стабильно тяжелое. 

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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