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В Подмосковье девочка пострадала при пожаре в таунхаусе

Площадь возгорания составляет 800 кв. м

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кровля таунхауса в Домодедовском районе Подмосковья горит на площади 800 кв. м, в результате пожара уже пострадала девочка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В поселении Заболотье в котеджном поселке "Московские дали" горит кровля двухэтажного четырехподъездного таунхауса на площади 800 кв. м. В результате пожара пострадала 15-летняя девочка", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь кровли составляет 1600 кв. м, часть сооружения находится на этапе строительства. В здании проживает семья из семи человек. "В 21:50 пожар локализован", - сообщили в МЧС.

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