В Новгородской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ветерана ВОВ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на женщину - ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло в городе Окуловка Новгородской области 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области в понедельник.

"В Новгородской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны. Установлена причастность к совершению преступления 42-летнего местного жителя и 29-летнего жителя Омской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 1 июля злоумышленники зашли в дом к 91-летней потерпевшей - ветерану Великой Отечественной войны - избили ее и похитили 100 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления. Женщина умерла в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

На данный момент в отделе полиции по Окуловскому району решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления. Кроме того, как сообщает управление СК РФ по Новгородской области, следователи инициировали передачу дела о нападении.

"По поручению руководства управления СК РФ по Новгородской области инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования в производство следственных органов регионального СК России", - поясняется в распространенном ведомством сообщении.