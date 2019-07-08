СМИ: полиция Колумбии осуществила контролируемый подрыв найденной в университете бомбы

БОГОТА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Колумбии в понедельник произвели контролируемый подрыв взрывного устройства, которое было обнаружено в одном из университетов на севере страны. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, взрывное устройство было обнаружено в понедельник утром в туалетной комнате в Университете Атлантико, расположенного в городе Барранкилья (столица северного департамента Атлантико). Обнаружив бомбу, сотрудники учебного заведения провели эвакуацию всех, находившихся в здании, и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия взрывотехники приняли решение осуществить контролируемый подрыв устройства на месте. В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме.

Власти региона приступили к расследованию инцидента. По словам представителя полиции, в университете могут действовать несколько мелких террористических группировок.