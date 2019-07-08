В Приморье возбудили 19 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов в отношении одного лица

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Уссурийская таможня (Приморский край) сообщила во вторник, что возбудила 19 уголовных дел в отношении одного гражданина РФ за контрабанду в Китай леса на 40,7 млн рублей.

"Гражданин РФ организовал незаконный экспорт в Китай пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского. В общей сложности по поддельным документам было вывезено 2304 куб. м лесоматериалов стоимостью 40,7 млн рублей. По фактам контрабанды лесоматериалов Уссурийская таможня возбудила 19 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере")", - сообщила пресс-служба таможни со ссылкой на начальника отдела дознания Михаила Рослого.

Контрабанду ценных пород древесины выявили сотрудники Уссурийской таможни и уссурийского отдел УФСБ России по Приморскому краю. По версии следователей, предприниматель работал по заказу граждан КНР. Он использовал реквизиты фирмы, директором которой официально числилось подставное лицо. На таможне он заявлял недостоверные данные о происхождении леса.

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.