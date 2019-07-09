Организатора подпольных игровых клубов на Камчатке приговорили к 3,5 годам колонии

ТАСС, 9 июля. Суд в Камчатском крае приговорил организатора незаконных игровых клубов в Елизово и Петропавловске-Камчатском к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, отменив условное наказание. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры.

Ранее четырех жителей Петропавловска-Камчатского признали виновными в организации и проведении незаконных азартных игр в течение четырех лет. Всем назначили условные сроки наказания.

"Суд изменил приговор, указав, что преступная деятельность осуществлялась организованной группой с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет". Инициатору незаконного бизнеса - 37-летнему жителю Петропавловска - условное наказание отменено. В зале суда он взят под стражу. Три с половиной года лишения свободы он будет отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальным участникам группы суд оставил назначенные условные наказания без изменения - три с половиной года с испытательным сроком 5 лет; три с половиной года со штрафом 100 тыс. рублей с испытательным сроком 4 года; 3 года со штрафом 70 тыс. рублей с испытательным сроком 4 года.