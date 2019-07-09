Микроавтобус и грузовик столкнулись в Рязани

ТАСС, 9 июля. Спасатели устраняют последствия автоаварии, в которой столкнулся микроавтобус и грузовик на 191-м километре трассы М-5 в Рязани, есть пострадавшие. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте регионального МЧС. Информация о происшествии поступила в 03:13 мск.

"По уточненной информации, произошло ДТП с участием микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших пока не уточняется. На помощь пострадавшим и для устранения последствий аварии прибыли восемь человек и два спасательных автомобиля.