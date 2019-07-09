Заведующая детсадом в Якутии получила условный срок за падение ребенка из окна

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к условному лишению свободы на срок два года заведующую детским садом в Хангаласском районе Якутии, где в сентябре 2017 года малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканской прокуратуры.

"По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих должностных обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

По версии следствия, заведующая детсадом в нарушение закона приняла решение о размещении группы кратковременного пребывания детей, не достигших трехлетнего возраста, на третьем этаже здания дошкольного учреждения. Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Ребенок выпал из оконного проема третьего этажа здания детского сада на бетонированную площадку. При падении ребенок получил тяжелые травмы.

Ранее судом к ограничению свободы по ч. 2 ст.118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") осуждена воспитатель группы кратковременного пребывания детей, оставившая без присмотра малолетнего ребенка.