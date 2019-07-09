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В Азербайджане в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек

В это число входят трое детей

БАКУ, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, один получил ранения в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на территории Масаллинского района на юге Азербайджана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате столкновения грузового автомобиля и макроавтобуса погибли восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, получившая ранения 24-летняя девушка госпитализирована в Масаллинскую районную больницу.

О причинах аварии не сообщается.

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Азербайджан
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погиб ребенок
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